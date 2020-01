Prova de Revezamento Rota do Sol Nascente é sucesso de público e participantes

Foi um fim de semana de superação para participantes e organização da 6ª edição da Prova de Revezamento Rota do Sol Nascente, que acontece entre Mossoró e Tibau, com percurso de 42km. A competição é realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Esporte, e Lazer e contou com participantes de toda a região da Costa Branca, entre homens e mulheres com faixa etária de 7 a mais de 70 anos de idade.

Categoria 5Km Fest, largou às 6h30, no Restaurante Louça de Barro, na Praia das Emanuelas, em Tibau.

A prova teve início às 5h com as categorias Solo, Dupla e Quarteto, com ponto de largada em frente ao Condomínio Esplanada Rio Branco na Av. Rio Branco, em Mossoró. Já a categoria 5Km Fest, largou às 6h30, no Restaurante Louça de Barro, na Praia das Emanuelas, em Tibau.

De acordo com o secretário de Esportes, Aldo Gondim, a prova contou com 300 atletas inscritos, sendo 248 homens e 42 mulheres. “Abrimos 300 inscrições e antes do último dia foram esgotadas. Estamos muito satisfeitos com tudo, esse número é significativo”, destacou.

Marcos Freitas foi o primeiro competidor a cruzar a linha de chegada, pela categoria quarteto. “Faz um ano que a gente se dedica e treina, participa desse tipo de competição e tem dado certo”, afirmou.

Antônio Basílio, Serra do Mel, foi o primeiro lugar na categoria solo, com tempo de 3min10, e se disse surpreso, pois não se preparou o suficiente. “Foi um evento maravilho, um incentivo à prática do esporte. Quanto mais incentivo é mais gente longe das drogas, pessoas cuidando da saúde, todos estão de parabéns”, disse.

Miguel, de 7 anos, foi a sensação da categoria 5km Fest. Ele foi o participante mais jovem da prova e conseguiu concluir o percurso. “Eu gosto de correr com meu pai, ele veio participar e eu vim também”, afirmou.