Protestos marcam a sexta-feira em Mossoró

Os protestos convocados pelas centrais sindicais para esta sexta-feira, 28 de abril, estão movimentando as ruas do Centro de Mossoró. Em frente à Catedral de Santa Luzia, manifestantes exibem cartazes e palavras de ordem contra as reformas trabalhista e da Previdência. O ato conta com a presença de diversos sindicatos, movimentos sociais, estudantes e trabalhadores.

“Não podemos nos calar diante destes ataques aos direitos conquistados por nós, trabalhadores, ao longo de tantos anos e de tantas lutas. A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) está sendo rasgada e por isso viemos às ruas, para lutar contra todos esses retrocessos”, disse Anchieta Medeiros, do Sindicato dos Bancários.

Os atos seguirão ao longo de todo o dia. Às 15h, está marcada concentração em frente à Igreja do Alto de São Manoel, de onde os manifestantes farão a descida da Avenida Presidente Dutra contra a Reforma da Previdência.

Os protestos em Mossoró estão sendo organizados pelo Fórum dos Servidores do Oeste Potiguar. Pelo Estado, as cidades de Natal, Pau dos Ferros, Caraúbas, Guamaré e Caicó também registraram protestos nesta sexta-feira.