Pronto Socorro do Hospital Regional de Pau dos Ferros ganha novas instalações

A governadora Fátima Bezerra e o secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia, inauguraram, nesta sexta-feira (6), as novas instalações do serviço de urgência e emergência do Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros.

O novo ambiente, que contou com investimento do Banco Mundial na ordem de R$ 1,8 milhões, está estruturado e apto a oferecer o conforto necessário aos cerca de 300 pacientes atendidos diariamente no espaço. Foram realizadas intervenções nas instalações e funcionalidades da edificação, como pisos, paredes, esquadrias, rede elétrica e hidrossanitárias.

“Agora sim abrimos as novas instalações do hospital, levando comodidade e segurança que a população de todos os municípios do Alto Oeste potiguar merece”, disse a governadora Fátima Bezerra, que também aproveitou a oportunidade para elogiar os trabalhos desempenhados pelos servidores do local. “Eu vejo a alegria e o brilho nos olhos de cada um. Parabéns pelo empenho”.

O secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, afirmou que com as novas instalações é possível garantir atendimento de qualidade e humanizado. “Essa é uma unidade referência na região. Continuaremos a avançar para levar um atendimento regionalizado e estruturado a toda a população”.

Presente entre as autoridades que participam do evento, o senador Jean Paul Prates elogiou a atuação do governo por cumprir seu papel com eficiência, ao ampliar para a população a oferta de serviços de qualidade na área da saúde. “Muitas vezes o que falta ao gestor é um olhar sensível às necessidades da população e isso é o que Fátima mais tem demonstrado, através da sua dedicação e compromisso com a governabilidade”, destacou.

Natural da cidade de São Miguel, o deputado estadual Raimundo Fernandes referiu-se à forma democrática com que a governadora e equipe têm conduzido sua gestão. “Aqui se trabalha realmente para toda a população, sem distinção de viés político”, enfatizou.

Durante a inauguração das novas instalações, também foi assinada uma ordem de serviço para o início das obras de um centro de imagem no hospital, que contará com tomógrafo, raio-X e ultrassom.

Assecom/RN