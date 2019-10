O chefe da equipe especial do Ministério Público do Peru para a Operação Lava Jato, Rafael Vela, disse nesta quinta-feira, em Curitiba, que a difícil situação da Odebrecht prejudica o acordo de colaboração firmado pela construtora com o órgão.

“As dificuldades de caráter financeiro conspiram contra a execução desses acordos de colaboração e, como promotores, nós privilegiamos a averiguação da verdade”, disse Vela a jornalistas na sede do Ministério Público Federal em Curitiba.

Agência EFE