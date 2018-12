Promessas que Comprometem – Wilson Bezerra

O povo brasileiro sempre foi uma raça pacata e por isso sofredora, sempre naquela teoria de que Deus dará, desde os primórdio do tempo, ou melhor dizendo, de sua descoberta, vem alimentando esperanças.

Embora convivendo com a discriminação social que dominou durante séculos, ainda assim guarda a ideia de conformismo. Foi afugentado por marcante sistema escravista alimentado à custa de fogo e brasa, chicotadas no espinhaço, todo tipo de tortura, mas sempre naquela graça de que tudo passará e virão novos tempos bons e agradáveis.

No presente momento de nossa história política renovam-se as esperanças do povo brasileiro com a passagem do ano de 2018 e a posse de novos dirigentes da nação. Nova equipe, capitaneada por um presidente, o capitão Jair Bolsonaro, assume o poder com os melhores propósitos de evidenciar um projeto de governo que possa premiar os patrícios com boas ações, dando-lhes seguridade social, política e econômica como verdadeiro progresso da nação.

É isso que o povo quer e espera desde décadas passadas, mas até hoje não foi possível a aplicação prática de boas ações, até porque sempre dominou entre os brasileiros convivência discriminativa, desigualdade entre as criaturas, os privilégios dominadores em todas as categorias e não vai ser agora que esse sistema se transformará da noite para o dia. O povo terá de sofrer, e muito, para ver concretizado um sonho nunca acontecido de caminhar passo a posso com direito e igualdade em todos os sentidos da vida com seus parceiros de comunidade.

Com um sistema de desigualdade social, política e econômica que domina, não será este o momento adequado para se falar ou mesmo projetar a pena de morte. As leis que existem para manter o equilíbrio de igualdade entre as pessoas sempre estão a serviço de classe privilegiada, porquanto a aplicabilidade sempre tem demonstrado o castigo severo aos pretos, pobre e P., não vai ser agora que a pena morte será aplicada com a devida justiça num pais onde predomina a injustiça.