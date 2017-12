Projeto Viva a Rio Branco entrará em recesso

No próximo domingo, 17, serão encerradas as atividades dominicais do projeto Viva a Rio Branco deste ano. A programação especial coincide com o encerramento das atividades do Dezembro Vermelho, da Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 16h às 20h.

As atividades serão realizadas em parceria com a Universidade Potiguar (UNP) e a Biofit Academia, com aulas de fit dance, entre outras atividades. A partir das 17h será iniciada uma aula de fit dance, com a UNP, na Praça Cícero Dias (Praça do Teatro), e às 18h, a mesma atividade será realizada pela Biofit, na Praça dos Patins.

As atividades serão retomadas no dia 9 de fevereiro de 2018.