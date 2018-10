Projeto leva atividade física e lazer para o Conjunto Cidade Jardim

A população do conjunto Cidade Jardim, no Sumaré participou neste domingo (21) do lançamento do projeto “Cidade Jardim e Você”. No mesmo formato do Viva Rio Branco, a ação levou atividades esportivas e culturais para os moradores da região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, todos os domingos, das 17 às 20 horas, a Rua Jardim Imperial será interditada para a prática de atividades esportivas como caminhada, dança, ciclismo, além de apresentações musicais e culturais. “Estamos lançando neste domingo o projeto Cidade Jardim e Você, que atende a população do Sumaré. As atividades que serão realizadas aqui tem as mesmas características do que acontece no Viva Rio Branco.”, comentou o secretário de Esportes, Aldo Gondim.

Já no primeiro dia de atividades, centenas de pessoas participaram da aula de dança e assistiram ao show musical de Marcílio Braga. Além da estrutura e dos serviços, o bairro também ganhou reforço extra na segurança e no trânsito. “O nosso trânsito está interditando as ruas e a Guarda Municipal está dando a segurança ao local”, frisou o secretário. Ele comentou ainda que em virtude das eleições, no dia (28) não haverá atividades, mas no domingo seguinte já será retomada a programação normal do projeto.