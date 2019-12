Projeto Jovem Promessa da Ginástica encerra atividades de 2019

O projeto Jovem Promessa da Ginástica foi encerrado na tarde desta quarta-feira (18), na quadra de esportes da Escola Municipal Raimundo Fernandes. São 250 crianças fazendo parte do programa, sendo 150 de investimento do município, e 100 através da Caixa Econômica Federal.

“A gente vê o orgulho dos pais assistindo os jovens talentos na ginástica. É muito bom poder sediar este projeto. Sabemos dos inúmeros benefícios da modalidade, que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo. É um orgulho para o município contar com essa iniciativa e, quem sabe, descobrir novos talentos para esse esporte”, destacou a vice-prefeita do município, Nayara Gadêlha.

O secretário de Esportes, Aldo Gondim, esteve presente no encerramento. “Este é um projeto da Confederação Brasileira de Ginástica financiado pela Caixa Econômica, onde Mossoró é a única cidade do interior que é contemplada. O projeto mais que duplicou o numero de vagas no seu atendimento, o que é muito importante”, disse.As aulas funcionam de segunda à sexta, com 4 monitores revezando nos dois turnos. “Este é um momento especial. A experiencia com o campeonato brasileiro de ginástica que aconteceu em Natal foi um estímulo. Parabenizo a todas as crianças e os pais aqui presentes”, falou Franklin Soares, coordenador do programa.

Sofia Morais, de apenas 10 anos, faz parte do projeto e sonha em ser ginasta profissional. “Adoro o programa. Gosto muito das aulas. Meu sonho é ser ginasta profissional, e sei que um dia vou ser”, disse.

As atividades deste ano se encerraram hoje com a apresentação das crianças. As matrículas acontecem no início de 2020, com data ainda a ser divulgada.

Portal Prefeitura