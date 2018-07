Projeto “Flor de Cactos” busca financiamento coletivo através do GACC-RN

Há dois anos, o Apoio à Criança com Câncer do RN (GACC-RN) realiza um trabalho de musicalização com suas crianças que tem trazido resultados surpreendentes. Nos últimos meses, algumas dessas crianças manifestaram, espontaneamente, um interesse em especial: criar suas próprias composições e gravar um CD. Para tornar real o sonho das crianças, surgiu o projeto “Flor de Cactos”.

As músicas compostas pelas crianças em oficinas de arte resultarão em um CD com 10 faixas, com participação de artistas potiguares, gravado e mixado por profissionais de renome no estado. Além de compor, as crianças têm aulas de musicalização e percussão e produzem seus próprios instrumentos a partir do reaproveitamento de materiais.

O projeto irá contemplar oficinas de percussão e expressão musical, trabalhando a harmonia, poesia e composição, além do objetivo maior de execução e produção do CD. Para cumprir todas as metas, o Grupo lançou o projeto de financiamento coletivo e conta com a colaboração da sociedade potiguar e da imprensa local que sempre apoia as ações da instituição. Em 2009, o GACC-RN estabeleceu-se em sede própria, um prédio de quatro andares e 22 quartos construídos integralmente a partir de doções e do apoio da mídia.

Além de contribuir com a divulgação, alguns artistas, produtores e profissionais da música no estado, sinalizaram interesse em gravar e participar do processo com as crianças. Nomes com Marina Elali, Nara Costa, Marcílio Amorim, Tatiane Fernandes, Tony Gregório e Camila Pedrasoli fazem parte dessa lista, que só aumenta.

O CD “Flor de Cactos” estará a venda na lojinha da instituição e irá contribuir com a manutenção da casa, que disponibiliza assistência social para os famíliares, atendimento psicológico, pedagógico, nutricional e odontológico, traslados para os hospitais, seis refeições diárias, hospedagem, auxílio com medicamentos, auxílio jurídico e cestas básicas para as famílias necessitadas, além de festas e das atividades culturais e recreativas.

Quem quiser ajudar a causa, pode doar a partir de R$ 10,00 e ajudar a tornar o CD Flor de Cactos realidade. Clique aqui e faça sua doação