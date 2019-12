Projeto Família em Foco encerra 2019 com 30 mil procedimentos realizados

O Projeto Família em Foco encerrou o ano de 2019 neste sábado, 07, na comunidade rural de Passagem de Pedra. Os atendimentos aconteceram na Unidade Básica de Saúde Alcides Martins Veras. O projeto encerra o ano com a realização de 30 mil procedimentos.

A UBS localizada na comunidade de Passagem de Pedra é polo de atendimentos de saúde para os cerca de 1500 moradores de várias comunidade da região, como Rincão, Cajazeiras, Santo Antônio, Umari, Rio Morto, Tabuleiro Alto, Ema e Royal Vile.

Crisiane Aline aproveitou o sábado para deixar a saúde em dia, já que na semana o tempo é mais curto. “É ótimo principalmente pra quem trabalha durante a semana que não tem condições de sair do emprego pra se consultar. Eu já atualizei o meu cartão do SUS, já tomei vacina e vou vacinar meus filhos. É uma benção”, disse a moradora da comunidade.

Oziel Aquino também mora na comunidade de Passagem de Pedra, ele aprovou a ação da prefeitura de Mossoró. “Tá tudo muito bom aqui. Já to na fila para verificar minha pressão, fazer o teste rápido e também vou me consultar aqui com o médico. A prefeitura tá de parabéns por isso aqui”, falou.

A dona de casa Kátia Rejane mora na comunidade e aprovou os serviços ofertados. “Aproveitei pra vir aqui, colocar a saúde em dia e também meu cartão do SUS. Meu filho veio comigo pra se consultar também”, disse ela.

O projeto Família em Foco teve início em fevereiro deste ano e atingiu a população de todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e zona rural de Mossoró nas 18 edições realizadas durante todos os meses de 2019. No próximo ano, o projeto retorna em fevereiro e toda a programação será divulgada pela secretaria de saúde do município.

Para a equipe que trabalha no projeto, levando atendimentos de saúde a população aos sábados, o projeto se consolida como grande sucesso. “Concluímos toda a zona urbana e zona rural do município. É uma sensação de dever cumprido, é um projeto que veio pra ajudar essas famílias que não tem acesso durante a semana”, disse Suiann Costa, que faz parte da equipe de apoio do projeto.

Prefeitura de Mossoró