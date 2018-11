Projeto em SP treina refugiadas para empreendedorismo e uso de mídias sociais

Cerca de 50 mulheres em situação de refúgio reuniram-se na sexta-feira (9) na Estação Hack, centro de inovação do Facebook, em São Paulo, para o último workshop da edição 2018 do Empoderando Refugiadas, projeto de Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres. A iniciativa promove a inserção de refugiadas no mercado de trabalho brasileiro. O tema do encontro foi empreendedorismo e as ferramentas oferecidas pelas mídias sociais.

O empreendedorismo é uma opção viável para mulheres que buscam inserção no mercado de trabalho e, neste contexto, as redes sociais são ferramentas importantes.

Por meio de uma página no Facebook, Hazan, refugiada síria que participou de edições anteriores do projeto, conseguiu estabelecer-se profissionalmente no país. A empreendedora hoje tem um serviço de buffet especializado em comida árabe, cuja divulgação é feita em sua página no Facebook, Hazan Comida Árabe, que já soma mais de 9 mil seguidores.

“Quando conheci as redes sociais no Brasil, senti que iriam mudar minha vida. No começo, foi muito difícil por conta da língua, mas graças às redes sociais, meu negócio ficou muito conhecido”, declarou Hazan.

A grande vantagem do empreendedorismo, segundo especialistas, é a possibilidade de se firmar profissionalmente a partir de um hobby ou paixão, sem a necessidade de experiência profissional prévia.

“O primeiro passo para empreender é reconhecer seu diferencial, suas habilidades. É perguntar a si mesmo o que você faz melhor. Além disso, ficar atenta às necessidades do mercado. No seu próprio bairro, na comunidade, é possível reconhecer as oportunidades”, ressaltou Cláudia Mamede, representante da Rede Mulher Empreendedora, plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil.

Heloisa Harumi, também representante da Rede Mulher Empreendedora, reforçou que “empreender não tem uma receita própria, é preciso se adaptar à sua realidade, à realidade do seu lugar”. “Hoje, ferramentas como as redes sociais facilitam muito este processo de divulgação, de gestão de seu negócio”.

As mulheres do projeto puderam não só ouvir sobre o tema, mas também utilizar na prática as ferramentas digitais durante o workshop. Representantes do Facebook deram dicas e instruções sobre como divulgar seu negócio por Facebook e Instagram, duas redes sociais muito utilizadas no mundo do empreendedorismo.