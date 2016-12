Projeto de Robótica da UFERSA realiza “Sumô de Robôs” neste sábado

Integrantes do Projeto de Ensino Através da Robótica Educacional (Pensare), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), realizam neste sábado, 03 de dezembro, o “Sumô” de Robôs da Ufersa”. A atividade começa a partir das 9h e será desenvolvida como encerramento das atividades do projeto este ano.

A luta dos robôs acontece no Auditório do Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN), no Campus Leste da UFERSA Mossoró.

No “Sumô de Robô”, assim como aconteceu no ano passado, os robôs são controlados pelo celular via Bluetooh e lutam em uma arena. Haverá um tempo limite de luta, pontuando aquele que conseguir fazer o robô adversário sair do campo de luta. Os robôs são montados e controlados pelos alunos das escolas públicas atendidas pelo projeto.

Além do “Sumô Robô”, os integrantes do projeto participarão de um “Treino Aberto para a FLL (First Lego League)”, etapa final do treinamento das duas equipes do projeto que irão participar do torneio regional FLL. Este evento acontece em Natal nos dias 09 e 10 de dezembro.

O tema da FLL de 2016 é “Aliados dos Animais” que incentiva o desenvolvimento de tecnologias que colaborem para a preservação dos bichos. O treino acontece na arena e em cenários oficiais conseguidos por meio de doação do Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN).

O Projeto

O Projeto de Ensino Através da Robótica Educacional, coordenado pelo professor Sílvio Fernandes, da área da Computação, é uma iniciativa que envolve professores e alunos da UFERSA Mossoró e tem o objetivo de promover e divulgar atividades que envolvam raciocínio e lógica de programação.

As ações são realizadas, principalmente, por meio de projetos de extensão da Universidade e de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação de Mossoró. Nessa parceria, os estudantes da UFERSA atuam como monitores dos alunos das escolas municipais do ensino fundamental do município.