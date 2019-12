Projeto de modernização na gestão pública coordenado pelo TCE será iniciado dia 16 de dezembro em Mossoró

Mossoró recebe a partir do dia 16 de dezembro um ciclo de capacitações voltado às secretarias municipais. O projeto é coordenado pelo TCE, através da Escola de Contas, e é intitulado “Redesenhando a Gestão Pública – do Planejamento ao Controle”. A abertura será realizada na sede da subseccional da OAB, às 9h. O evento segue até o dia 18.

O Município é pioneiro nas ações que visam o desenvolvimento de um planejamento estratégico nos órgãos públicos. A iniciativa já havia sido realizada apenas na secretaria da Fazenda e agora será estendida às demais secretarias. “O nosso objetivo é construir o mapa de planejamento estratégico. Com isso, a finalidade é otimizar e modernizar as nossas peças orçamentárias, para se adequar às diretrizes do TCE”, explica o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes.

O projeto realizado pelo TCE nos municípios visa introduzir na administração pública a cultura do planejamento, controles internos, técnicas de construção dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), além da implantação de ferramentas de educação continuada, de eficiência, de inovação, de participação e práticas essenciais para o desenvolvimento institucional.

Mossoró, Parnamirim, São José de Mipibu, Bom Jesus, Portalegre e Jardim do Seridó já adotam em suas gestões o conteúdo transmitido pelo programa. De acordo com Aldo Fernandes, a gestão pública sai da esfera política para a técnica. “O foco é a profissionalização da gestão”, finalizou Fernandes.

Portal Prefeitura