Projeto de Inclusão da UFERSA é destaque nacional

Por Thadeu Brandão.

Luiza Medeiros (Mestranda em Ecologia – UFERSA), juntamente com mais dois amigos, Derycly Galdino (Engenharia de Produção-UFERSA) e Luana Andrade (Engenharia Mecânica-UFERSA) estão participando de uma competição nacional Campus Mobile, um dos maiores programas de competição na área de desenvolvimento de aplicativos do Brasil.

O Campus Mobile uma iniciativa do Instituto NET Claro Embratel, em parceria com com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que tem por objetivo identificar, estimular e contribuir para a formação de jovens talentos universitários para atuação no desenvolvimento de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel e contribuir para o desenvolvimento social do Brasil.

Das mais de 800 propostas enviadas ao Campus Mobile, o EducAuti está em entre os 53 projetos selecionados e o único do Rio Grande do Norte na categoria Educação.

Seu projeto, o EducAuti, objetiva melhorar as habilidades sociais e comunicativas de crianças diagnosticadas com autismo, contribuindo para o processo de aprendizagem e para o desenvolvimento social dessas crianças.

Além disso, os jovens cientistas têm interesse em disponibilizar gratuitamente o aplicativo para o ensino infantil, visto que além de contribuir para o desenvolvimento da oralidade, auxilia também na alfabetização de crianças sem necessidades especiais.

Para poderem participar, os mesmos estão pedindo uma ajuda, através de uma “vaquinha”, que é voltada para compra das passagens da equipe da cidade de Mossoró-RN para a cidade de São Paulo. Importante frisar que a UFERSA vai colaborar com os dois que são alunos. No entanto, a componente da equipe que já concluiu o curso não podemos ajudá-la financeiramente, pois deixou de ter vínculo com a instituição.

Para contribuir, clique AQUI.