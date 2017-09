Projeto da Ufersa é selecionado pela Agência Nacional de Águas

O projeto de pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) “Produção Agrícola Familiar Utilizando Rejeito da Dessalinização” foi classificado para a semifinal do Prêmio da Agência Nacional de Águas (ANA) 2017 na categoria Pesquisa e Inovação Científica. O projeto é do professor do Centro de Ciências Agrárias, Nildo Dias.

Somente seis projetos de todo o país foram selecionados para a final do Prêmio ANA 2017. Com a classificação, o projeto da Ufersa agora receberá uma visita técnica da comissão avaliadora da Agência. Após essas visitas, serão divulgados o resultado e a classificação final. A visita está agendada para a segunda semana de outubro e a premiação para os vencedores será no dia 06 de dezembro.

Segundo o professor Nildo, desde 2006 que a ANA tem reconhecido e premiado iniciativas e projetos que contribuem com o manejo e o uso sustentável das águas visando à segurança hídrica no Brasil.

“Nas ações do nosso projeto classificado como semifinalistas ao Prêmio ANA 2017, a nossa equipe desenvolveu um sistema integrado de tecnologias sociais para destinar adequadamente os rejeitos produzidos em dessalinizadores instalados em assentamentos e comunidades rurais”, explicou o professor.

Nildo ainda esclarece que os resultados desta pesquisa permitem que agricultores utilizem o potencial agrícola dos rejeitos salinos para a produção animal e vegetal, viabilizando a agricultura em regiões com problemas hídricos como garantia da segurança alimentar e nutricional.

“Isso é muito gratificante porque representa o reconhecimento de um trabalho, iniciado em 2009, em prol do fortalecimento da agricultura familiar. Estamos convictos de que Ufersa pode e deve apontar soluções e caminhos para assegurar água e promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos povos do campo”, finalizou.