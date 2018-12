Projeto da Ufersa classifica equipe para Torneio Nacional de Robótica

Os estudantes do Projeto de Extensão PENSARE (Projeto de Ensino Através de Robótica Educacional), desenvolvido pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, participaram da etapa regional da FLL (First LEGO League) 2018, realizada no SESI Natal-RN nos dias 23 e 24 de novembro. Esta etapa contou com a participação de 24 equipes do RN, PB, PE, CE e PI.

As equipes do PENSARE foram formadas por tutores dos cursos de Ciência da Computação e Ciência e Tecnologia e por estudantes das escolas municipais de Mossoró: Antônio Fagundes, Celina Guimarães, Duarte Filho, José Benjamin, Marineide Pereira da Cunha e Rotary.

Ao todo 30 estudantes representaram o Projeto Pensare, divididos em 3 equipes: Lost in Space, Trooper Bots e Orbit Lego. Os técnicos e mentores que representaram o PENSARE foram Alfredo Lopes, Anderson Matheus, Laura Camila, Igo Joctan, Isabelle Pereira, Marcos André, Vinícius Sales e Walkerlan Rego.

Já a equipe Trooper Bots ganhou o prêmio “Trabalho em Equipe” e foi classificada como equipe suplente. Caso as duas equipes estejam presentes no RJ, o PENSARE poderá ter 21 representantes, com chances de uma vaga na etapa internacional do torneio.

A FLL é um programa internacional de exploração científica, projetada para fazer com que crianças e jovens de 9 a 16 anos se entusiasmem com ciência e tecnologia de forma lúdica, divertida e inovadora a partir da construção e programação de robôs com peças da tecnologia LEGO.

Mais uma vez o projeto com apoio do SESI/RN que doou o kit (tapete) usado na competição por meio de Juliano Fernandes Martins e Anderson Vieira Melo da Silva, do corpo gerencial do SESI/RN, além do apoio do PET de Engenharia Mecânica e Elétrica coordenada pelo professor Edson e recursos do projeto “Inclusão Digital por meio de Robótica Educacional em Escolas Públicas de Mossoró” provenientes do Edital PROEC/UFERSA.

