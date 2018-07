Projeto da Uern realizará exames de prevenção contra câncer do colo de útero gratuitamente

O projeto Espaço do Cuidar, organizado pelo curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizará a partir do próximo mês, no dia 07 de agosto, exames de prevenção contra o câncer do colo do útero.

O atendimento gratuito será todas as terças-feiras, no ambulatório da Residência Multiprofissional em Saúde na Faculdade de Enfermagem (FAEN). As responsáveis pelo projeto são as enfermeiras da Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade

O diferencial da iniciativa é que o atendimento será feito em horário especial, das 17h às 21h. A ação foi pensada na mulher que estuda e trabalha em horário comercial, que muitas vezes têm dificuldade de fazer exames periódicos de prevenção nos horários convencionais das unidades de saúde.

De acordo com o Prof. Me. Lucidio Clebeson de Oliveira, os profissionais que farão os exames são do Núcleo de Enfermagem da Residência Multiprofissional. Os atendimentos deverão ser agendados previamente. “Até o momento, temos 15 agendamentos feitos”, informa o professor.

Os agendamentos são feitos através do telefone 98753-5212. Para agendar a consulta é preciso nome completo, documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Portal Uern