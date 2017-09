Projeto contra o desperdício doa aparelho de Raio-X para o Hospital da Solidariedade

O Hospital da Solidariedade recebeu nesta terça-feira, 26, a doação de um aparelho de Raio-X móvel. O equipamento, que custou R$ 100 mil, foi doado pelo “Movimento Contra o Desperdício”, projeto realizado pela Dow AgroSciences junto às empresas que plantam melão no município.

O Movimento Contra o Desperdício tem por objetivo conscientizar os produtores rurais a respeito das perdas na cadeia de hortifrúti. Em Mossoró, SCTEC, empresa distribuidora de alimentos, implantou o programa Cada Melão Conta.

“Usando técnicas e tecnologia para reduzir as perdas no plantio do melão, conseguimos uma economia de R$ 120 mil”, conta o diretor da SCTEC, Romero Cavalcante.

O dinheiro economizado pelas empresas através do projeto foi doado para três instituições da cidade, incluindo o Hospital da Solidariedade.

“Esse projeto contra o desperdício surgiu em 2015 com o cultivo do tomate no interior de São Paulo. A iniciativa deu certo e expandimos para o Sul com a maçã e aqui no Rio Grande do Norte através do ‘Cada Melão Conta’, revertendo em benefício da sociedade o que é economizado da porteira pra dentro das propriedades produtoras”, explica o idealizador do projeto, André Baptista.

Participaram da cerimônia de entrega do aparelho o diretor do Hospital da Solidariedade, a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, os representantes da SCTEC e da Dow AgroSciences, além produtores de melão.

Expansão do Hospital da Solidariedade

Durante a cerimônia realizada nesta terça-feira, Rosalba Ciarlini afirmou que faria tudo o que fosse possível para atender ao pedido de expansão do Hospital da Solidariedade.

“Vamos conseguir esse terreno e batalhar pela expansão do Hospital. Hoje existe a convênio com o SUS, mas isso não é o suficiente. Por isso nos esforçamos para contribuir com esse hospital, que presta um serviço tão lindo e tão importante em nossa cidade”, disse Rosalba.