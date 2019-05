Projeto AlimentaCão ganha novos adeptos

Uma ideia simples e criativa vem chamando atenção dos amantes dos animais de estimação em Mossoró e já tem seguidores em outras cidades. Um Pet Shop está alimentando animais de rua em comedouro por meio de um dispositivo que oferece alimentação e água gratuita para cães e gatos abandonados na cidade.

A iniciativa é do casal Gérson e Taynne proprietários do petshop Reino Animal, localizado no bairro Boa Vista, mas as redes sociais estão divulgado atitude semelhante em outras cidades, graças ao exemplo inicial do casal.

A invenção, feita de canos e juntas em PVC para fazer comedouros e bebedouros vem fazendo sucesso nas redes sociais.

O proprietário do Pet Shop, Gerson, disse que se solidarizou e ajudou animais em situação de rua, fazendo doações para ONGs de proteção animal, resgatando filhotes abandonados na cidade com o intuito de tratá-los e, em seguida, enviá-los para adoção.

Em Caicó, a médica Drª. Maria dos Remédios instalou um bebedouro e um comedouro para alimentar os animais de rua. Segundo ela, a estrutura é bem simples de fazer. ‘Eu comprei o material e mandei colocar. De PVS com 2 braçadeiras e fixa com pregos ou parafusos’, contou.

Em Americana, SP, a prefeitura local e voluntários protetores de animais vêm instalando “comedouros” em áreas públicas da cidade com maior concentração de animais de rua.