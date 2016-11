Proibido transmissão de sessões do STF de processos penais e cíveis

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a TV Justiça de transmitir as sessões do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores que envolvam julgamento de processos penais e cíveis. O relator do processo, de autoria do deputado Vicente Cândido, PT-SP, foi o deputado Silas Câmara, PRB-AM, que defendeu em seu substitutivo aprovado pela maioria, que “Não interessa à sociedade, nem guarda qualquer compatibilidade com a natureza técnica que se requer dos julgados, a midialização de julgamentos em que se expõe a vida, a família, a história e o futuro de pessoas que sequer foram consideradas culpadas”,