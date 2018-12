Programação natalina marca Viva Rio Branco deste domingo

A praça Cícero Dias ficou movimentada no final da tarde deste domingo (16). Crianças, jovens e adultos lotaram a praça para visitarem papai noel e conferir a programação natalina que está sendo realizada no local, desde a última sexta-feira, 14.

Fernanda Medeiros trabalha no comércio e aproveitou a folga do domingo para levar seu filho Lucas de 4 anos para ver o papai Noel. “O domingo é bom porque é o dia que eu tenho folga no trabalho. Aí aproveitei pra trazer ele aqui pra foto com papai noel. Estou adorando essa programação”, disse a vendedora.

A programação natalina na Praça Cícero Dias segue até o próximo final de semana, das 18h às 20h. Estão sendo realizadas apresentações de corais de alunos da rede municipal, teatro, dança, sorteio de brindes e outras atrações.