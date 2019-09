Programação do Agosto Lilás é encerrada com atividade no parque municipal

As Guardas Civis municipais realizaram na tarde deste sábado, 31, o encerramento das atividades da campanha Agosto Lilás “Maria da Penha em Ação”, no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira.

Na oportunidade foram realizadas rodas de conversas, caminhadas, lanches, sorteios de brindes, demonstrações de defesa pessoal, entre outras atividades. As guardas reuniram as mulheres do Centro de Referência em Assistência Social do bairro Sumaré que também participaram de uma aula de Tai Chi Chuan, ministrada pelo instrutor Gildo Bento.

As atividades do Agosto Lilás aconteceram durante todo o mês com palestras e ações nos equipamentos municipais, divulgando a Lei Maria da Penha, que completou 13 anos no dia 7 de agosto.

Portal Prefeitura