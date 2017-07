A programação do Cidadela e do Vilarejo desta edição do Mossoró Cidade Junina será encerrada neste sábado, 1º de julho. No palco, irão tocar Paulinho Som de Preto e Banda Disco de Vinil.

As atividades na Cidadela começam às 18h e no Vilarejo somente às 23h, com Paulinho Som de Preto. Às 2h, é a vez da Banda Disco de Vinil encerrar as apresentações deste ano.