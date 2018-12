Programa Mais Médico vai sendo restabelecido em Mossoró

Os mossoroenses já contam com a atuação de 10 profissionais do Programa Mais Médicos que estão trabalhando diariamente nas Unidades Básicas de Saúde. Nesta terça-feira (11) mais um médico se apresentou na Secretaria de Saúde, Dr. Ildonene Cavalcante de Freitas, que atenderá na UBS no bairro Barrocas.

Há 14 anos fora de Mossoró, estudando e atuando na área, Ivson Pinto volta para trabalhar na sua terra e mais perto de sua família. Ivson em mais de três anos de atuação na rede pública, tendo trabalhado pelas cidades de Natal, Parnamirim, Ceará Mirim, Tangará e Cruzeta, além de outras do interior do Estado. Justificou sua vinda para o Mais Médicos porque estou na minha cidade. Depois, pela estabilidade, com um contrato de três anos podendo ser renovado”. Ivson reforçou ainda que em outros municípios não era bem tratado e que a prioridade deles é atender o maior número de pacientes.

O terceiro motivo que fez Ivson dessa seleção é que o Mais Médicos oportuniza qualidade de atendimento ao usuário. Também deixou claro que vai cumprir as horas estabelecidas pelo Programa. “Vou cumprir o horário para o qual eu fui contratado. A população mossoroense pode ficar tranquila”, finalizou.