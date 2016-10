Professores realizam aula pública na reitoria da Uern sobre a PEC 241 e a crise no RN

A Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADUERN) realiza nesta terça-feira, 25 de outubro, uma aula pública na Reitoria da Universidade a partir das 8h30. No evento, serão discutidas a PEC 241, a situação financeira do RN e seus impactos para o funcionalismo público estadual.

A atividade é aberta ao público e terá como facilitador o professor Dário Barbosa, representante da CSP-Conlutas e João Luiz Pereira, do Sindicato dos Servidores Técnicos da Tributação do RN (SINTERN).

Na oportunidade, professores, estudantes e técnicos debaterão sobre a situação financeira do estado, utilizada pelo Governo como justificativa para os atrasos salariais que vêm atingindo o funcionalismo público estadual.

A aula Pública realizada pela ADUERN é também uma atividade de continuação das mobilizações contra a PEC 241, o PL 257 e o projeto Escola Sem Partido, pautas que vem sendo implementadas desde o início de 2016 e, conforme ressaltam os professores, ameaçam direitos trabalhistas e civis.