Professores e alunos retomam atividades após recesso

Os mais de 21 mil alunos e os 1,5 mil professores da Rede Municipal de Ensino retomaram as atividades de sala de aula após o período de recesso escolar do meio do ano. Foram duas semanas no período de recesso que teve início no dia 20 de junho e se encerrou no dia 05 de julho dando continuidade ao Ano Letivo 2019.

As atividades em sala de aula estão acontecendo em todas as 37 Unidades de Educação Infantil e nas 58 Escolas de Ensino Fundamental, das zonas urbana e rural. “É com muita satisfação que retomamos as atividades escolares após esse período de descanso para alunos e professores. Voltamos com mais empenho para iniciar o segundo semestre e concluir o Ano Letivo 2019”, comentou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

Nem todas as turmas gozaram as duas semanas de recesso em virtude da greve dos professores que aconteceu no 1° semestre de 2019. Para quem não participou da greve, o recesso contemplou as duas semanas. Para quem participou do movimento o recesso foi de uma semana.

Portal Prefeitura