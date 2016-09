Professores da Uern esperam pagamento da Prefeitura de Mossoró há quase dois anos

Professores que ministraram aulas no curso de formação de guardas-alunos entre os meses de outubro e dezembro do ano 2014 ainda não receberam o pagamento da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM). Os sete professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) deram aulas através de um convênio firmado entre a Prefeitura e a universidade, através da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

Ao final das aulas, os professores, que fazem parte do Departamento de Ciências Sociais e o Departamento de Direito da Uern, foram informados que a Prefeitura iria para pegar seus dados bancários para o pagamento, o que, passados quase dois anos, ainda não aconteceu. Os pagamentos variam entre R$ 2.200 e R$ 4.400, conforma a carga horária ministrada pelos profissionais.

Questionada sobre quando o município deve quitar as dívidas com os professores da Uern, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças informou que o titular da pasta, Marcos Fernandes, só tomou conhecimento do débito recentemente, em razão de ter assumido a função de secretário este ano. No entanto, já está trabalhando para efetuar o pagamento com a maior brevidade possível.