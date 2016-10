Professores da Uern definem em assembleia posição sobre Greve Geral no RN

Professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) se reunirão em assembleia na quarta-feira, 19 de outubro, para discutir a posição da categoria sobre o indicativo de greve geral dos servidores do Estado para os dias 09 ou 11 de novembro. A reunião será realizada às 9h na sede da Associação dos Docentes da Uern (ADUERN).

Outro ponto que deve ser discutido na assembleia da ADUERN é o caráter da greve geral. Os docentes deverão apontar se defendem a suspensão das atividades durante apenas um dia ou se apoiarão a paralisação por tempo indeterminado em todo o RN.

As definições serão levadas para a Assembleia Unificada do Funcionalismo Estadual, onde as categorias vão deliberar conjuntamente sobre a possibilidade e o formato da greve geral. A atividade acontece no dia 21 deste mês, a partir das 9h, na Praça Cívica, em Natal.

Após a assembleia do dia 21, as categorias sairão em marcha pelas ruas do Natal, reivindicando pagamento dos salários em dia e protestando contra o pacote de ataques contra o serviço público. Na oportunidade, os docentes da Uern paralisarão suas atividades e se integrarão à mobilização estadual.