Professores da UERN decidem não aderir movimento grevista

Professores e professoras da UERN decidiram pela não deflagração do movimento grevista na instituição. A avaliação da ampla maioria dos docentes presentes na assembleia realizada hoje (20) na ADUERN é de que o momento de transição entre os governos não é o mais adequado para o início de uma greve.

Foi aprovado também uma série de encaminhamentos no sentido de garantir a mobilização permanente da categoria contra os atrasos salariais e do 13º salário de 2017.

Dentre esses, destaca-se a participação na mobilização unificada contra os atrasos salariais e pelo pagamento do 13º Salário, que será realizada em Natal dia 27/11 e é organizada pelo Fórum dos Servidores Estaduais. Também foi discutida a participação no lançamento da Frente em Defesa da Escola sem Mordaça, que reunirá docentes, estudantes, técnicos e militantes que se oponham ao projeto Escola Sem Partido. Evento acontece no auditório da FAFIC no dia 26/11 a partir das 8h.

Outro ponto importante aprovado pelos docentes foi a realização de uma audiência pública com os três poderes do Estado visando discutir o destino das sobras financeiras de seus orçamentos e encontrar uma forma de reverter estes valores para quitar os atrasos com os servidores estaduais.

