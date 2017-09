Professores da UERN aprovam estado de greve

Professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) aprovaram um estado de greve na instituição. A proposta prevê uma agenda de mobilização permanente da categoria. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, em assembleia geral realizada na Associação dos Docentes da Uern (Aduern). Os docentes da UERN vêm recebendo os salários com atraso há18 meses.

Será criada uma comissão de mobilização permanente, onde estará inserida a Diretoria da Aduern e os representantes do sindicato nos campi, além dos demais docentes que queiram se integrar. A comissão irá organizar as atividades e direcionar o processo de negociação junto ao Governo do Estado, buscando evitar uma paralisação por tempo indeterminado na UERN.

O estado de greve será encerrado ao final do semestre em curso, quando a categoria será convocada para uma nova assembleia que reavaliará a situação.

A categoria cobra o estabelecimento de um calendário de pagamento e o cumprimento do plano de cargos e salários dos docentes.

Na ultima semana, a Diretoria da ADUERN esteve reunida com representantes do Governo, que foram taxativos em afirmar que não há previsão para que os salários comecem a ser pagos em dia e que não há respaldo técnico e financeiro para a reposição salarial de 7,64% prometida pelo Governador Robinson Faria em janeiro.