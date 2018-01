Professores da Rede Municipal se capacitarão nos EUA

Dois professores da Rede Municipal de Ensino estão de malas prontas para uma viagem internacional com o objetivo de capacitação no ensino da Língua Inglesa. Os dois docentes participaram de uma prova seletiva da Fulbright (programa de bolsas de estudo para incentivar o intercâmbio de pessoas, conhecimentos e técnicas) em parceria com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o governo brasileiro.

O curso terá duração de seis semanas e os dois professores de Língua Inglesa são Jobson Barbosa, que atua nas Escolas Municipais Evilásio Leão, F. A. Batista e Alexandre Linhares; e Ramilson Medeiros, da Escola Municipal Manoel Assis. Jobson ficará na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, e Ramilson seguirá para a cidade de Ames, no estado de Iowa.

No dia 10 de janeiro eles embarcam para São Paulo, onde participarão de uma preparação para a viagem americana, e no dia 13 de janeiro embarcam para os Estados Unidos da América.

“É uma realização pessoal e também profissional. As pessoas costumam muito perguntar a todo professor de inglês se ele conhece um país de língua inglesa, e agora eu poder dizer que sim. Além disso, será uma experiência riquíssima para o crescimento profissional”, disse o professor Jobson Barbosa.

“Essa viagem vai nos oportunizar conhecer a metodologia do ensino da língua inglesa nos Estados Unidos. Teremos a oportunidade de conhecer universidades e escolas e ver perto como esse ensino é feito, além de conhecer a cultura americana”, explicou o professor Ramilson Medeiros.

A secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Magali Delfino, recebeu os dois professores na secretaria e garantiu uma ajuda de custo para a viagem. “A viagem desses dois professores para uma capacitação nos Estados Unidos significa muito para a nossa rede municipal de ensino. Nós teremos no nosso quadro professores com vivência de outras culturas e que farão a diferença no ensino da língua em nossas escolas”, destacou a secretária.