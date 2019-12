Prof. Ivo Ribeiro Bezerra

Início dos anos noventa na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Chegávamos para assistir mais uma aula de Ciências Contábeis. Desta vez sobre correção monetária de balanço. Sempre exigente mas sem ser ríspido, o professor Ivo Ribeiro iniciou sua aula 19 horas e terminou 22 horas. Nesse dia não teve intervalo para que assunto fosse dado de forma adequada. É este Ivo que será eternizado nas mentes de gerações e gerações de jovens que hoje são profissionais da contabilidade.

O seu legado para a sociedade é eterno, imensurável. O saber que o professor Ivo Ribeiro transmitiu durante sua carreira como professor universitário não morre, seu exemplo é eterno. O saber transmitido vive e reproduz frutos para a sociedade, para quem o possui. Ficam seus ensinamentos, de profissional impecável. Para quem teve o privilégio de ser mais próximo, modelo de amigo verdadeiro, companheiro fiel, e coerente com suas posições.

O que lamentamos é que não vamos nos acostumar nunca com a despedida, sobretudo a despedida para outro plano. Acreditamos que seu caminho a seguir será muito parecido com o que conhecemos, um caminho de luz que servirá para iluminar e dar norte a muitos. Nós, seres humanos, infelizmente não compreendemos porque as coisas são como são. Alguns de nós choram, outros pranteiam, e outros ficam reflexivos. Mas, ninguém aceita a despedida.

Mas, todo mundo tem que ir um dia. Chegado o dia de cumprimento da nossa missão, todos vamos partir. A contabilidade não está de luto. Não, não estamos de luto. Estamos tristes é bem verdade. Mas, de pé aplaudindo o homem honrado e grande ser humano que você é, eternizado nos nossos corações, nas mentes de amigos, alunos, colegas de profissão, e familiares. Você é digno de nosso respeito profundo, em função de suas muitas virtudes.

Siga em paz meu amigo!

Prof. Auris Martins de Oliveira