Produtores podem liquidar dívidas com até 95% de desconto durante a Festa do Boi 2016

O produtor que possui débitos com o Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tem uma chance de renegociar as dívidas com possibilidade de descontos durante a Festa do Boi 2016. Durante o evento, o Sebrae no Rio Grande do Norte promove a Semana de Negociação Rural, entre os dias 10 a 14 deste mês, para aproximar produtores das duas instituições financeiras. A ideia é auxiliar os empreendedores a renegociar financiamentos, contratados para aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas. Dependendo do período de contratação, os bancos oferecem descontos de até 95% sobre o valor total da dívida.

Para participar da Semana de Negociação Rural, o produtor precisa fazer um agendamento prévio pelo 0800 570 0800 ou pelo site http://www.rn.sebrae.com.br/festa-do-boi/. As negociações ocorrerão das 9h às 18h no Espaço Empreendedor, montado pelo Sebrae no evento. Além dos acordos que poderão ser feitos com os bancos, uma equipe de técnicos do Sebrae fará uma análise da capacidade de pagamento dos produtores.

De acordo com a analista da Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae-RN, Ruth Suzana Maia, que coordena a ação, é importante que o produtor compareça ao local no horário agendado munido de informações precisas sobre faturamento, custos e despesas mensais, além de dados sobre a safra. “Assim é possível fazer um levantamento coerente da capacidade real de o produtor pagar a dívida e o banco lançar uma proposta de refinanciamento mais compatível”.

A Semana de Negociação Rural faz parte da programação do Espaço Empreendedor do Sebrae, que este ano tem o tema ‘Do Sertão para a Mesa’. A proposta do espaço é se tornar um local propício para aqueles que desejam empreender no campo e que buscam informações técnicas sobre o agronegócio local. Na parte de capacitação, estão previstos seminários, clínicas tecnológicas e palestras envolvendo a mandiocultura, aquicultura, apicultura, avicultura, bovinocultura, suinocultura, fruticultura, horticultura e ovinocultura. Tudo gratuitamente mediante inscrições. São mais de 80 opções de capacitação.

Fogo e carne

Um dos destaques é o Seminário Fogo e Carne, que será realizado no dia 12, com o objetivo de fomentar a cadeia produtiva da carne no Rio Grande do Norte. O seminário terá a presença de grandes nomes do setor, como Flávio Saldanha e Nilo Chaves de Sá, que vão apresentar em palestras as tendências para o mercado da carne e as oportunidades para a carne suína no mercado, respectivamente. O Fogo e Carne também tem uma programação técnica com oficinas de cortes bovinos, ovinos e suínos com Daniel Furtado e Marcelo Bolinha. As inscrições também podem ser feitas no site ao valor de R$ 30.

Também está programada uma rodada de negócios, envolvendo produtores atendidos pela instituição e compradores, como redes de supermercado e restaurantes. A rodada será realizada no dia 11, a partir das 18h. Além disso, será realizada a Semana de Negociação Rural no período de 10 a 14, quando o Sebrae disponibilizará orientação e análise da capacidade de pagamentos de produtores rurais e mediação com instituições financeiras para renegociação de débitos. Os agendamentos prévios podem ser feitos pelo 0800 570 0800.

Para o público que vai visitar o local, o Espaço Empreendedor tem outras atrações, como o Mercado Regional, que apresenta uma variedade de produtos de 30 empresas e agricultores potiguares atendidos pela instituição. A estrutura contará com feira de produtos orgânicos, uma fazenda modelo e o espaço gastronômico, que terá cinco restaurantes comercializando pratos regionais a preços que variando entre R$ 15 e R$ 20. Esse espaço é fruto de uma parceria entre o Sebrae, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Universidade Potiguar (UnP).