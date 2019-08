Produção do Auto da Liberdade inicia ensaios para o espetáculo

Teve início na noite de quinta-feira, 8, os ensaios para a edição 2019 do Auto da Liberdade. A equipe de direção e produção, sob o comando de Marcelo Flecha, que depois de 13 anos volta a assumir a direção geral do espetáculo, recepcionou os inscritos na quadra da Escola de Artes de Mossoró.

Até o momento, foram realizadas uma média de 100 inscrições entre membros da comunidade em geral, além de 50 artistas, atores e bailarinos. O coordenador de ensaio, Chico Window, explica que está sendo realizado um trabalho junto com escolas municipais, com os Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), e outras entidades como o Tiro de Guerra, e a expectativa é que ainda sejam realizadas cerca de 500 inscrições até o final do período de ensaios.

A engenheira agrônoma, Beatriz Menezes, que já participou de outras edições do Auto da Liberdade e do Oratório de Santa Luzia, além de fazer parte da Bela Trupe de Teatro, fala sobre o privilégio de participar do Auto da Liberdade, nesta edição que marca seu retorno ao seu local de origem, a Estação das Artes. “Essa volta para a rua é de grande importância, principalmente, por dar mais visibilidade ao espetáculo em si, e para a própria cidade, chamando atenção da população local e de turistas”, comenta.

Participando de mais essa edição do Auto da Liberdade, a atriz mossoroense, Tony Silva, fez questão de enfatizar a alegria sentida pela oportunidade do espetáculo voltar às origens, e abrir novamente o espaço para a trabalhar com a comunidade. “É uma felicidade grande quando a administração municipal começa a trabalhar com a comunidade. E existe a ideia de continuar esse trabalho após o Auto da Liberdade. Se existe essa ideia vamos fortalecer, porque estamos falando da construção do cidadão”, ressalta.

O diretor geral, Marcelo Flecha, avalia o início dos ensaios como bastante produtivo. “Foi um momento emocionante para todos, porque é o gatilho de início do processo, mas muito além disso, pelo rendimento, por perceber a maturidade da comunidade no decorrer dos anos. Ou seja, o público, a clientela, o cidadão atendido hoje tem muito mais rigor, disciplina, percepção e isso tudo é o reflexo de como esses espetáculos tem contribuído para a formação de cidadania em Mossoró. Foi uma jornada intensa, mas muito emocionante. Um dia lindo”.

Nesta sexta-feira, 9, a produção do Auto da Liberdade realiza as audições com os artistas profissionais, durante todo o dia, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Além da análise de currículos, os artistas foram avaliados individualmente pelo diretor geral, Marcelo Flecha, na sala de ensaios da casa de espetáculos.

Ator, bailarino e produtor cultural, Gustavo Senna, foi o primeiro artista a passar pela audição com Marcelo Flecha. Para ele, participar do espetáculo é uma oportunidade de mostrar o trabalho que está sendo feito dentro dos grupos. “Já participei de quase todas as edições do Auto, inclusive da sua primeira edição em 1999. Todo o artista, individualmente, espera participar de um espetáculo com a importância do Auto da Liberdade, por representar um painel de exposição, uma grande janela”, frisa.

