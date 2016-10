Produção de petróleo e gás natural da Petrobras sobe 1,4% em setembro

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras no mês de setembro foi de 2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,75 milhões boed produzidos no Brasil e 130 mil boed no exterior. Esse resultado representa crescimento de 1,4% na produção total da companhia em relação a agosto.

A produção total de petróleo e gás no Brasil é um novo recorde mensal, superando os 2,72 milhões boed atingidos no mês de agosto de 2016. A produção média de petróleo no país, que atingiu 2,24 milhões de barris por dia (bpd) em setembro, também constituiu novo recorde.

Novo recorde no pré-sal

A produção de petróleo e gás natural operada na camada pré-sal também bateu novo recorde mensal em setembro, ao alcançar 1,46 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed). Esse volume corresponde a um aumento de 7,3% em relação ao mês anterior.

Esse resultado se deve, principalmente, ao crescimento da produção dos campos de Lula e Sapinhoá, ambos na Bacia de Santos.

Em setembro, a produção média de petróleo no pré-sal bateu também novo recorde mensal, de 1,17 milhão de barris de petróleo por dia (bpd). Além disso, a estatal alcançou, junto com parceiros, novo recorde de produção diária de óleo na província ao produzir, no dia 07 de setembro, o volume de 1,23 milhão de bpd.

Gás natural

A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 81,2 milhões m³/dia, 2,2% acima do mês anterior (79,5 milhões m³/dia), o que constitui novo recorde mensal.

A produção média de gás natural no exterior foi de 9,5 milhões m³/d, um volume 2% menor em relação ao mês anterior, devido à parada programada da plataforma dos campos de Lucius/Hadrian South, nos Estados Unidos.