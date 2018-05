Produção de café no Brasil equivale a 36% da produção mundial em 2018

A produção dos Cafés do Brasil será de 58,04 milhões de sacas de 60kg e a produção mundial de 160 milhões de sacas em 2018. A produção da espécie arábica no nosso País atingirá o volume de 44,33 milhões de sacas e a produção mundial desse tipo de café 97,43 milhões de sacas. Em relação à produção de café conilon, a safra será de 13,71 milhões de sacas no Brasil e de 62,24 milhões de sacas em nível mundial. Para fins de comparação da produção brasileira com a mundial, foi considerado o ano cafeeiro da Organização Internacional do Café – OIC, o qual corresponde ao período de outubro a setembro.

Conforme análise divulgada pelo Observatório do Café, no território nacional, a área da cafeicultura que está em produção neste ano de 2018 é de 1,88 milhão de hectares, que terão produtividade média recorde de 30,86 sacas por hectare, considerando a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab constante do 2° Levantamento da Safra de Café de 2018 – maio 2018. Para fins de análise e comparação da produção brasileira de café com a mundial, acesse também os Dados Históricos da Organização Internacional do Café.