Procissão de Santa Luzia deve reunir 150 mil pessoas em Mossoró nesta quarta

Termina nesta quarta-feira, 13, a Festa de Santa Luzia 2017. A tradicional procissão de Santa Luzia terá início às 17h, com saída da Matriz de São João Batista, e deve reunir 150 mil pessoas.

Estão previstas caravanas de várias cidades do Rio Grande do Norte e também de estados vizinhos como Paraíba e Ceará. Os romeiros que virão de outras cidades serão acolhidos na Escola de Artes, na avenida Alberto Maranhão.

A procissão sairá da Igreja de São João, no bairro Doze Anos. O percurso inclui a rua Felipe Camarão, avenida Diocesana, Dr João Marcelino, avenida Alberto Maranhão, Augusto Severo, Câmara Municipal e chega à Catedral.

Todo o trajeto contará com segurança das Polícias Civil e Militar, agentes de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, além de socorristas e ambulâncias.

A comissão da Festa alerta aos pais que tenham cuidado com as crianças para evitar que elas se percam. Caso aconteça, uma equipe estará especialmente designada para localizar os pais ou responsáveis.

Para esta quarta-feira, a Paróquia de Santa Luzia pede aos populares que enfeitem suas casas nos pontos por onde a procissão vai passar. Aqueles que possuem carros de som e paredões e desejam acompanhar o cortejo devem procurar a secretaria da Catedral para se inscreverem.

O encerramento da festa contará com Benção do Santíssimo, uma súplica cantada pelo cantor Waldonys e descerramento das bandeiras e sorteio de Santa Luzia com 13 prêmios.