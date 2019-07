Processo Seletivo para Licenciatura em Educação do Campo está com inscrições abertas

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), divulga o Edital de abertura de Processo Seletivo destinado a selecionar discentes para o curso de Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc) no semestre 2019.2. As inscrições estão abertas até o dia 29 de julho de 2019.

Ao todo, são ofertadas 60 vagas, sendo 30 vagas para ampla concorrência e 30 vagas reservadas conforme as Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei n.º 13.409, de 28 de dezembro de 2016. As provas serão realizadas no dia 11 de agosto de 2019 e, após todas as fases, o resultado final do processo seletivo será divulgado em 30 de agosto de 2019.

O Processo Seletivo tem como público-alvo: 1) Professor/a em exercício nas escolas do campo da rede pública que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenha formação de nível superior; 2) Profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em experiências educacionais alternativas de Educação do Campo ou vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo ou movimentos sociais urbanos que desenvolvem atividades voltadas para as populações do campo, que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenham formação de nível superior; 3) Profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à Educação Básica da população do campo, que, tendo o ensino médio concluído, não tenham formação de nível superior; e 4) Jovens e adultos residentes em comunidades do campo que tiverem concluído o ensino médio ou curso equivalente e que não tenham formação em nível superior.

Portal Ufersa