Opposition supporters take part in a rally against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela February 2, 2019. REUTERS/Adriana Loureiro NO RESALES. NO ARCHIVES.

Principais cidades da Venezuela têm manifestações contra Maduro As ruas de Caracas e várias cidades da Venezuela foram tomadas hoje (2) por manifestantes contrários ao governo do presidente Nicolás Maduro. Foi o segundo protesto da semana convocado pelo presidente interino Juan Guaidó. O primeiro foi na quarta-feira (30). A organização não governamental Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea) postou vídeos e fotos de protestos também em Carabobo, Aragua, Cojedes, Apure, Falcón e Mérida. Os manifestantes defendem a renúncia de Maduro e declaram apoio a Guaidó. Nas redes sociais, Guaidó promete ajuda humanitária, busca por apoio econômico e político na sua interinidade. Nas ruas, os manifestantes levam bandeira da Venezuela e cartazes com críticas a Maduro. Ontem (1º) o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reiteraram o apoio a Guaidó. Também ressaltaram apoio ao governo interino. Agência Brasil Caracas Cidaddes Venezuela Nicolás Maduro