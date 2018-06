Princesa Mako do Japão anuncia visita ao Brasil em julho

A princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito, viajará ao Brasil, em julho, para celebrar o 110º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país, segundo confirmou, à Agência Efe, a Casa Imperial do Japão.

Está será a primeira visita oficial da princesa ao Brasil, que percorrerá 14 cidades entre os dias 17 e 31 de julho e participará de cerimônias comemorativas em lembrança da chegada dos primeiros imigrantes japoneses.

O Rio de Janeiro, onde a princesa Mako chegará no dia 18, será o ponto de partida de seu percurso, durante o qual o presidente Michel Temer, a receberá em uma visita de cortesia.

Existe a previsão de que realize um discurso no dia 20, na cidade de Maringá (PR), e depois visitará lugares com grande presença de brasileiros descendentes de japoneses como Manaus e Tomé-Açu.

O Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, com cerca de 1,9 milhão de pessoas.

Os amplos fluxos migratórios por mais de um século, juntamente com fortes laços econômicos, fortaleceram o vínculo entre Japão e Brasil.

A última visita feita por um membro da família real japonesa ao Brasil foi a do príncipe herdeiro Naruhito, que em março participou do Fórum Mundial da Água, em Brasília.

Agência EFE