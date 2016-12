Primeiro dia de prova do Enem foi um sucesso, avalia Inep

As provas do primeiro dia da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) “foram realizadas com sucesso”, avaliou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A aplicação do teste contou com monitoramento, além do Ministério da Educação (MEC), das polícias estaduais e Federal, do Exército e de outros parceiros.

“Não foram registradas intercorrências graves em nenhum dos 418 locais de aplicação”, informou, em nota, o Inep.

Hoje (3), os estudantes tiveram quatro horas e 30 minutos para responder a 90 questões das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. As provas foram aplicadas em 418 locais em 165 municípios. Não há exame apenas em quatro estados: Roraima, Acre, Amazonas e Amapá.

Ausências

O Inep ainda não divulgou um balanço da segunda aplicação. Isso será feito amanhã (4).

No entanto, segundo a autarquia, na manhã de hoje (3), a 3 horas do início do exame, cerca de 27% dos inscritos não haviam sequer acessado o cartão de confirmação, que indica o local de prova.

A primeira aplicação do Enem foi nos dias 5 e 6 de novembro e registrou o maior índice de ausências desde 2009 – 30% dos candidados aptos a fazer o exame na data.

Segunda aplicação

O Enem foi aplicado no início de novembro para 5,8 milhões de candidatos, mas 277.624 tiveram o exame adiado, o que custou aos cofres públicos um adicional de R$ 10,5 milhões.

De acordo com o Inep, do total de candidatos inscritos para a segunda aplicação, 273.521 (98,52%) não puderam participar do Enem regular por causa das ocupações em escolas, universidades e institutos federais, e 4.103 (1,47%) foram afetados por contingências como interrupção do fornecimento de energia elétrica.