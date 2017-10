PRF reforça fiscalização no RN neste feriado

O feriado de 12 de outubro, assim como todos os feriados próximos aos finais de semana, deverá ter aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais no Rio Grande do Norte. Para garantir mais segurança nesse período, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes fatais e de criminalidade.

O reforço no patrulhamento, denominado Operação 12 de Outubro, terá início nesta quarta-feira, 11, e término no dia 15 de outubro de 2017. No último feriado de 7 de setembro, que teve período semelhante a este, a PRF registrou nas rodovias federais do RN, 23 acidentes que resultaram em 26 pessoas feridas e um óbito.

Frequentemente, a imprudência está associada a acidentes graves, geralmente com múltiplas vítimas. Somente no último feriado, foram registradas mais de 1.300 infrações de trânsito nas rodovias federais. Dessas, 212 foram de ultrapassagens proibidas, 52 de pessoas sem o cinto de segurança e vinte e quatro motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Com o objetivo de reduzir esses índices, a PRF priorizará ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas ou ciclomotores.

A PRF tem trabalhado para coibir os comportamentos que geram risco ao trânsito, com ações de fiscalização e de educação para o trânsito. Uma das iniciativas de destaque neste sentido, o Cinema Rodoviário, também inserido na Operação 12 de Outubro, tem por objetivo sensibilizar as pessoas quanto a responsabilidade com um trânsito seguro.

Restrição para veículos de carga

Para aumentar a fluidez e a segurança do trânsito nas rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha será restrito em alguns momentos. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar. O motorista que descumprir a determinação será multado e terá o veículo retido.

Dias e horários da restrição:

12/10 – Das 06 h às 12 h

15/10 – Das 16 h às 22 h

Dicas para uma viagem segura

A PRF recomenda algumas condutas para uma viagem segura: