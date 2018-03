PRF recupera veículo roubado e apreende arma em Currais Novos

Durante uma fiscalização da operação “RN Seguro”, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou na noite da quarta-feira (14), no km 177 da BR 226, na entrada da cidade de Currais Novos, um Voyage city, com placas de Parnamirim/RN, conduzido por um homem de 36 anos.

Após fiscalização minuciosa, os policiais constataram que a numeração do chassi possuía indícios de adulteração e que o carro tratava-se de um clone. O veículo original corresponde a um outro Voyage, de cor prata, com placas da cidade de Curitiba/PR. Diante dos fatos foi dada ordem de prisão ao condutor.

Em outra fiscalização no mesmo local e poucos minutos depois, foi encontrada no interior de uma Pajero, uma pistola calibre 380, com um carregador e 18 munições intactas. A pistola estava carregada e armazenada em um coldre pronta para o uso.

O condutor do veículo, um homem de 38 anos, possuía o registro do armamento, porém não possuía o porte para uso de arma de fogo. Diante dos fatos, o homem foi detido para os procedimentos cabíveis.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Caicó.