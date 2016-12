PRF recupera veículo roubado, apreende arma e detém quatro pessoas na Operação Carnatal

Durante o primeiro dia da Operação Carnatal, na quinta-feira, 1º de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola calibre 380 com 14 munições e recuperou um veículo roubado na BR-101, em Parnamirim. Nas duas ocorrências, quatro pessoas foram levadas para a Delegacia.

O homem de 47 anos que estava com a pistola 380 foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

A PRF confirmou que o veículo recuperado, um C3, havia sido tomado de assalto horas antes, no bairro de candelária, em Natal. Os policiais estavam na Delegacia de Plantão, em uma outra ocorrência, quando encontraram a vítima, que repassou as características dos assaltantes e a placa do veículo roubado.

Em patrulhamento na BR 101, os policiais viram dois veículos transitando pela marginal, um deles com a placa informada pela vítima de assalto. Os veículos foram abordados pela PRF. No C3, estava um homem de 22 anos. No outro veículo, um Corsa, estava um homem de 38 anos, condutor, e uma adolescente de 16 anos. Todos foram detidos e levados para a Delegacia.

Na delegacia, a vítima reconheceu os assaltantes e as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de plantão da Zona sul, em Natal.

Com informações da assessoria de Comunicação Social da PRF/RN.