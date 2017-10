PRF recupera veículo e prende motorista em São Gonçalo do Amarante

Durante fiscalização de combate à criminalidade, Policiais Rodoviários Federais abordaram, no final da noite da segunda-feira, 02, no km 164 da BR 406, em São Gonçalo do Amarante, um Hyundai I30 com placas de Recife/PE.

No momento da abordagem, o condutor não apresentou nenhum documento pessoal. O fato chamou a atenção dos policiais que, em busca mais detalhada, verificaram que o veiculo apresentava indícios de adulteração nos seus elementos identificadores( numeração do chassi e do motor)

Durante análise mais aprofundada, constatou-se que a placa do carro era clonada, e que a placa original pertencia a um outro I 30, roubado na cidade de Recife/PE no ano de 2015.

Nesse momento foi dado voz de prisão ao condutor, que foi levado juntamente com o veículo à Delegacia de Plantão em Natal, para as medidas legais cabíveis.