PRF recupera motocicleta roubada transportada em uma caminhonete

Policiais Rodoviários Federais recuperaram na noite do sábado, 26, no km 115 da BR 101, em São José de Mipibu, uma motocicleta com queixa de roubo usada em trilas.

Os policiais abordaram uma caminhonete que transportava três motos de competição. Após fiscalização mais detalhada, constatou-se que uma delas estava com ocorrência de furto. O proprietário alegou que tinha comprado a motocicleta por R$ 2.500.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao responsável pelo veículo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Zona Sul, em Natal.

Com informações da assessoria de Comunicação Social da PRF/RN.