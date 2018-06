PRF recupera carreta e parte de carga roubada em Assú

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na sexta, 29 de junho, na BR304, em Assú, uma carreta com uma carga de pneus novos que havia sido roubada minutos antes.

O motorista da carreta conseguiu pedir socorro à PRF. Ele informou que seguia de Recife para Fortaleza, quando criminosos roubaram o veículo na cidade de Riachuelo (RN) e o fizeram de refém em um matagal próximo à cidade de Lajes.

O homem de 61 anos, residente em Recife, disse aos PRFs que havia visto um veículo parecido com o seu parado nas proximidades da localidade conhecida como Zé da Volta, entre Assú e Mossoró.

A equipe da PRF encontrou o caminhão parado em uma estrada viscinal, próxima à rodovia BR 304. O veículo estava com as portas destravadas, a chave na ignição e todos os equipamentos eletrônicos de localização destruídos. No semi reboque (baú ), que estava com a porta traseira danificada, foram encontrados 48 pneus, parte restante da carga roubada.

O motorista e o veículo foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Mossoró, onde foi registrada a queixa do roubo e a consequente devolução do caminhão ao proprietário.