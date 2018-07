PRF recupera carreta dos Correios e prende assaltante no RN

A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio das polícias militares do Rio Grande do Norte e da Paraíba, recuperou na manhã desta quinta-feira (26) na BR 101, entre as cidades de Canguaretama e Goianinha, uma carreta dos Correios que havia sido tomada de assalto.

Por volta das 5h40, a PRF foi informada da ocorrência e acionou as equipes de plantão. Uma das equipes ficou próxima à cidade de Goianinha, enquanto outras equipes seguiram com destino à Canguaretama, onde a carreta havia sido tomada de assalto.

Quando a equipe chegou ao local informado, seguiu por estradas de terra por dentro do canavial, quando encontrou a carreta assaltada. O motorista foi encontrado e informou que quando seguia em comboio de Recife para Natal, com mais três carretas da empresa, foi interceptado na BR 101 por homens armados que estavam em um Corolla e levado até aquele local, onde estava também um caminhão Baú estacionado. Em seguida a carga foi transbordada para este veículo.

Momentos depois, o caminhão foi interceptado por PRFs na BR 101 em Goianinha. No veículo seguiam três assaltantes, porém dois conseguiram fugir pelo canavial logo que visualizaram a equipe. Após confirmarem que se tratava do caminhão usado no roubo da carga dos Correios, foi dada ordem de prisão ao suspeito. Os policias constataram ainda que o homem já tinha passagem por receptação e que o caminhão Baú era clonado.

Como os Correios é uma empresa pública Federal, foi mantido contato com a Polícia Federal, que deslocou uma equipe até o local, para realizar os procedimentos legais necessários. Esta é a terceira ocorrência de roubo à cargas dos Correios durante o mês de julho em rodovias federais no RN.

Equipes das polícias envolvidas na ocorrência, continuam em diligências na tentativa de capturar os outros assaltantes.