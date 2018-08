PRF leiloa 487 veículos apreendidos no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza na próxima quarta-feira, 15 de agosto, leilão de 487 veículos apreendidos durante fiscalizações no Rio Grande do Norte. Os lotes serão abertos para visitação na segunda-feira, 13. Os lances já podem ser ofertados pela internet, através do site do leiloeiro até o momento do pregão presencial, realizado no Rifóles Praia Hotel Endereço, localizado na Rua Cel. Inácio Vale, 8847, Ponta Negra, Natal.

No site, também estão as fotos dos lotes e os detalhes dos veículos, os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes. As visitações estarão disponíveis nos dias 13 e 14 de agosto, nos seis pátios indicados no edital. É importante verificar em qual dos pátios está o lote de interesse do participante.

Este é segundo leilão da PRF este ano e conta com automóveis e motocicletas em condições de uso ou para destinados a sucatas. Serão posto à venda 398 veículos de duas rodas e 89 carros. Deste total, 219 estarão aptos a voltar a circular e 268 serão transformados em sucatas.

A lista conta com motos com lance inicial a partir de R$ 200. Entre os carros, há GM Tracker, Fiat Siena, Fiat Strada e Renault Logan, com lances a partir de R$ 6.000.

Os lotes arrematados com direito a documentação serão disponibilizados sem multas ou débitos de anos anteriores, apenas com as taxas do Detran para transferência e os débitos de licenciamento. Sobre o valor do lance dado, o comprador é responsável pela comissão do leiloeiro (5%) e o ICMS.