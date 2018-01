PRF interdita BR 101 no próximo domingo (7)

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal comunica a população, que devido à competição ciclística “Circuito das Dunas”, realizada em Natal, no próximo domingo (7), a pista principal da BR 101, no sentido Parnamirim/Natal, será interditada das 08h00 às 09h30, do Viaduto de Ponta Negra até o Viaduto do Quarto Centenário, em Natal.

Todo o percurso da competição estará devidamente sinalizado e será monitorado pelas equipes da PRF, em especial no trecho de rodovia federal.

A via marginal estará livre para o fluxo de veículos. A abertura da via principal acontecerá na medida em que os atletas forem cumprindo os percursos previstos, podendo haver antecipação do horário de liberação da BR 101.

A PRF sugere à população o uso de rotas alternativas durante o período do circuito, como o acesso para a Avenida Engenheiro Roberto Freire e o retorno pelo Viaduto de Ponta Negra, para seguir na Avenida da Integração, a depender do destino pretendido.

Não haverá nenhuma intervenção decorrente do Circuito das Dunas, no sentido Natal/Parnamirim, da BR 101.